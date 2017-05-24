達美航空退出台灣市場 最後航班機長揮手告別！
第一家飛進台灣市場的美籍航空－達美航空，24日上午9時30分從桃園機場飛出最後一個航班DL-578後，正式退出台灣市場。末班飛機登機時，達美航空的長期旅客擁抱地勤人員道別，機長也在飛機退空橋時，也打開駕駛艙窗戶揮手說再見，旅客對於達美退出台灣市場感到難過與不捨。
達美航空前經理王國安與地勤人員堅守崗位到最後一刻，在空橋門口致贈紀念品給每一位搭機的旅客，祝福旅客旅途順利。旅客登機完畢，代理業務的華航及桃勤人員分別聚集在候機室櫃台及停機坪，留下與達美飛機的最後記憶。
一位帶著家人登機赴日本東京的本國籍旅客表示，由於自己常需要去美國出差，妻子又是日本人，對於經常要往返美、台、日三地的他，達美航空是他唯一的選擇，而且達美航空在美洲的航網綿密，對於旅客後續轉機非常方便，如今退出台灣市場是旅客的損失。
達美航空的前身是西北航空，桃園機場還沒有啟用前，就已經有飛航台灣，是最早開航台灣的美籍航空公司，曾率先使用波音747型巨無霸客機飛航，創下紀錄。2008年西北航空與達美航空合併，2009年改用達美航空的班號飛航桃園機場，持續到本月24日吹熄燈號。
達美航空的末班機在旅客上機完成地勤作業後推前，在場的地勤人員把握最與飛機合影，達美執行此趟飛行的機長與副機長，特別打開駕駛艙的窗戶向地勤人員揮手，也拿出手機拍攝，象徵正式退出台灣市場。
(中時)
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