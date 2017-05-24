達美航空退出台灣市場 最後航班機長揮手告別！

中時
達美航空退出台灣市場　機長開窗揮手告別
達美執行此趟飛行的機長與副機長，特別打開駕駛艙的窗戶向地勤人員揮手，也拿出手機拍攝，象徵正式退出台灣市場。（陳麒全攝）
達美航空退出台灣市場　機長開窗揮手告別
達美執行此趟飛行的機長與副機長，特別打開駕駛艙的窗戶向地勤人員揮手，也拿出手機拍攝，象徵正式退出台灣市場。（陳麒全攝）
達美航空退出台灣市場　機長開窗揮手告別
達美執行此趟飛行的機長與副機長，特別打開駕駛艙的窗戶向地勤人員揮手，也拿出手機拍攝，象徵正式退出台灣市場。（陳麒全攝）
達美航空退出台灣市場　機長開窗揮手告別
達美執行此趟飛行的機長與副機長，特別打開駕駛艙的窗戶向地勤人員揮手，也拿出手機拍攝，象徵正式退出台灣市場。（陳麒全攝）
達美航空退出台灣市場　機長開窗揮手告別
達美執行此趟飛行的機長與副機長，特別打開駕駛艙的窗戶向地勤人員揮手，也拿出手機拍攝，象徵正式退出台灣市場。（陳麒全攝）
達美航空退出台灣市場　機長開窗揮手告別
達美航空的長期旅客擁抱地勤人員道別，場面離情依依。（陳麒全攝）
達美航空退出台灣市場　機長開窗揮手告別
達美航空的長期旅客擁抱地勤人員道別，場面離情依依。（陳麒全攝）
達美航空退出台灣市場　機長開窗揮手告別
達美航空的長期旅客擁抱地勤人員道別，場面離情依依。（陳麒全攝）
達美航空退出台灣市場　機長開窗揮手告別
達美航空的長期旅客擁抱地勤人員道別，場面離情依依。（陳麒全攝）
達美航空退出台灣市場　機長開窗揮手告別
達美航空的長期旅客擁抱地勤人員道別，場面離情依依。（陳麒全攝）
達美航空退出台灣市場　機長開窗揮手告別
達美航空的長期旅客與達美的地勤人員合影留念。（陳麒全攝）
達美航空退出台灣市場　機長開窗揮手告別
達美航空的長期旅客與達美的地勤人員合影留念。（陳麒全攝）
達美航空退出台灣市場　機長開窗揮手告別
達美航空的長期旅客與達美的地勤人員合影留念。（陳麒全攝）
達美航空退出台灣市場　機長開窗揮手告別
地勤人員把握最後時機與飛機合影，並與達美航空揮手再見。（陳麒全攝）
達美航空退出台灣市場　機長開窗揮手告別
地勤人員與達美航空揮手再見。（陳麒全攝）

第一家飛進台灣市場的美籍航空－達美航空，24日上午9時30分從桃園機場飛出最後一個航班DL-578後，正式退出台灣市場。末班飛機登機時，達美航空的長期旅客擁抱地勤人員道別，機長也在飛機退空橋時，也打開駕駛艙窗戶揮手說再見，旅客對於達美退出台灣市場感到難過與不捨。

達美航空前經理王國安與地勤人員堅守崗位到最後一刻，在空橋門口致贈紀念品給每一位搭機的旅客，祝福旅客旅途順利。旅客登機完畢，代理業務的華航及桃勤人員分別聚集在候機室櫃台及停機坪，留下與達美飛機的最後記憶。

一位帶著家人登機赴日本東京的本國籍旅客表示，由於自己常需要去美國出差，妻子又是日本人，對於經常要往返美、台、日三地的他，達美航空是他唯一的選擇，而且達美航空在美洲的航網綿密，對於旅客後續轉機非常方便，如今退出台灣市場是旅客的損失。

達美航空的前身是西北航空，桃園機場還沒有啟用前，就已經有飛航台灣，是最早開航台灣的美籍航空公司，曾率先使用波音747型巨無霸客機飛航，創下紀錄。2008年西北航空與達美航空合併，2009年改用達美航空的班號飛航桃園機場，持續到本月24日吹熄燈號。

達美航空的末班機在旅客上機完成地勤作業後推前，在場的地勤人員把握最與飛機合影，達美執行此趟飛行的機長與副機長，特別打開駕駛艙的窗戶向地勤人員揮手，也拿出手機拍攝，象徵正式退出台灣市場。

(中時)

關鍵字：機長達美航空台灣
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