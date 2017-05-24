同婚釋憲 台中市長林佳龍：尊重大法官解釋

大法官會議24日下午針對同性婚姻做出釋字第748號解釋，台中市政府新聞局長卓冠廷轉述市長林佳龍意見表示，尊重大法官做成的憲法解釋，也期待社會各界持續理性溝通，尋求共識，相信中央會做好因應，市府也會一起配合努力，讓社會更進步。

對於釋憲結果，卓冠廷指出，林佳龍市長期待公民社會不同的聲音都能持續溝通對話，尋求理解與包容，最後達成共識；經充分討論，已達共識部分可成為未來修法的基礎，尚未達到共識的部分則再繼續溝通，用耐心與理性來解決問題。

市府民政局長蔡世寅說，為落實性別平等，自104年10月1日起受理設籍台中的民眾申請同性伴侶關係註記；截至今年4月30止，在台中登記的伴侶共384對。另外，台中市去年7月15日起結合台北、高雄、台南市提供跨市登記服務，同年9月1日彰化縣也加入。

民政局強調，20歲以上單身且其中一方現設籍於台中市、台北市、高雄市、台南市或彰化縣，有同性伴侶註記需求者，可攜帶國民身分證就近至台中市、台北市、高雄市、台南市或彰化縣任一戶政事務所，申請註記及請領註記資料服務。

(中時)