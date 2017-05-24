要平等！挺同婚團體：希望這個夏天迎接婚姻平權

台灣推動婚姻平權，今天跨出歷史性一大步。婚姻平權大平台總召呂欣潔說，對於釋憲結果有高度肯定，非常感謝台灣大法官願意在歷史性一刻，做出符合人權平等結果。

下一步將交由立法機關修法，她說，強烈希望平等權是刻不容緩，也是蔡英文總統選前政見，不希望等兩年、「最好兩個禮拜！」

婦女新知資深研究員曾昭媛表示，對於釋憲提出兩年修法期限，也是對於人民權利不能繼續空等下去的殷切期待回應，希望蔡英文政府、民進黨立院黨務團兌現選前婚姻平權政見承諾，蔡英文在2015年同志大遊行當天表示支持，提醒蔡英文政府不要拿其他專法混淆視聽，兌現婚姻平權就是要儘速通過民法修正草案。

「拜託，我們要的是平等！」她也說，大法官講得很清楚，同志家庭也應該享有婚姻家庭自由保障，而非其他專法魚目混珠。希望婚姻平權法案優先進入朝野協商、儘速通過，不希望拖到下個會期，「這個夏天就讓我們迎接婚姻平權。」

呂欣潔並指出，今天絕對不是婚姻平權最後一哩路，國家法律層級肯認同志不該被排除，未來則希望透過更多社會對話、教育方式，讓更多人了解同志與家庭在社會樣貌。

她也向反方喊話，在台灣還是有很多人因為不瞭解同志或因為信仰，對於結果無法接受，但其實同志結婚，不少家庭就跟所有家庭一樣，結婚只會讓更多的愛與社會和諧存在社會當中，只要政府願意持續推動社會教育、性平教育也不能往後退，相信會有更多人認識了解同志與平等價值。

(中時)