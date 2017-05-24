立委蕭美琴：即將看見彩虹出現在台灣天空

台灣跨出婚姻平權重要一大步，立委蕭美琴稍早前往青島東路挺同婚群眾集會現場聲援，表示今天對於台灣憲政史人權發展見證，以及憲法之下、台灣法律之下人人平等精神，都是重要里程碑，釋憲更確認未來整體修法方向。

她也說，立法院努力多年這條路上走得辛苦，每個同志也都很辛苦，至少今天這條艱辛的路又往前跨了一大步，這是所有台灣人民的成就，更彰顯在亞洲、世界是往前走的進步國家，不只對同志，更對所有堅信家庭價值的人更重要。

她說，所有人都有權利相愛、對彼此忠貞的兩人都有權利組成家庭、走入婚姻，台灣帶動亞洲浪潮。不希望再等兩年這條路已經這麼久，讓相愛的人都有權利組成婚姻與家庭，每個人都是平等的，「已經最後百米衝刺點，要看到最後成功！」即將看見彩虹出現在台灣天空世界的天空上。

立委段宜康則說，感謝大法官克服動婚姻平權最困難的部分，翻開正確歷史史頁，接下來責任在民進黨，這是無可推諉的責任，兩年不能變成阻擋歷史正確腳步的期限，應該在今年最短時間內就應該完成工作，承諾本周五正式會期最後一天，若院會無法完成，也會具體要求利用這個會期的臨時會完成推動，全力與同志站在一起推動民法修正案。

(中時)