快攻IS 今年空襲敘伊炸彈近1萬5千枚

美軍裝甲車進入敘利亞北部，展開巡邏工作。(圖/美聯社)

為了加快剿滅敘利亞和伊拉克IS，美國為首的聯軍今年在兩地投下的炸彈數量比去年多了5成，高達1萬5千枚左右，反映美國地面部隊在打擊敘伊關鍵地的IS武裝軍事力量，取得大幅進展。

《今日美國》(USA Today)報導，美國空軍中央司令部最新數據指出，去年美國為首的聯軍在敘利亞和伊拉克投下的空襲炸彈，只有9,442枚，但是今年數量大增5成，總共對IS轟炸了14,192枚。空襲火箭和炸彈的數量大幅成長，主要因為美國為首的聯軍想要加快打擊進度，殲滅極端恐怖組織IS，因此大幅擴張空襲範圍。

美國國防部長馬提斯。(圖/美聯社)

美國國防部長馬提斯說，現任總統川普授予當地戰場指揮官，自行批准空襲和襲擊的權力大幅提升，因此節省作戰行動的反應時間，加快打擊節奏。前任總統歐巴馬，則沒有將權力完全下放，只把發動空襲的權力保留給最高階的軍事領導。

美國空軍官員說，雖然空襲活動變多，但是他們並沒有因此放寬發動襲擊的標準，高達9成的火箭彈藥都非常精準的被導引發射。並且，空襲活動還是以保護平民為主要訴求。除此之外，美國還在敘伊兩國，增加了特種作戰顧問的數量，協助當地軍隊協調準備空襲活動。

五角大廈稱，目前有將近1千支美國軍隊部署在敘利亞，大約5千支美國軍隊部署在伊拉克，其中包含上百名軍事顧問在當地的地面部隊工作。

(中時電子報)