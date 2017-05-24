憨兒藝象 環保藝術展 看見無限可能之美

第一屆「憨兒藝象 環保藝術展」邀請您用行動支持憨兒向前行！（圖／主辦單位提供）

仁友愛心家園社工們齊心展出憨兒原創環保藝品與手繪畫作，免費入場，邀民眾共賞。（圖／主辦單位提供）

於台北廣受好評的第一屆「憨兒藝象 環保藝術展」，將於5月24日至26日移至桃園市政府文化局做三天特展。仁友愛心家園將完整展出憨兒原創環保藝品與手繪畫作。活動免費入場，邀請您用行動支持，一起看見憨兒無限可能性！

仁友 憨兒藝象環保藝術展（主辦單位提供）

主要創作者阿勇是個中度智能障礙並患有「頑固型癲癇症」的憨兒，曾踏入社會被迫離開職場的他，仍希望能夠照顧媽媽並有一個完整的家。他在仁友愛心家園社工們的引領下，從「創作」找到自信，他運用環保素材創作，打造出腦海中期待的家，也找到人生「心」方向。

展出日期：106年5月24日(三)至5月26日(五)

展出地點：桃園市政府文化局 (桃園市縣府路21號1樓大廳)

(中時電子報)