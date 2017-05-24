憨兒藝象 環保藝術展 看見無限可能之美
於台北廣受好評的第一屆「憨兒藝象 環保藝術展」，將於5月24日至26日移至桃園市政府文化局做三天特展。仁友愛心家園將完整展出憨兒原創環保藝品與手繪畫作。活動免費入場，邀請您用行動支持，一起看見憨兒無限可能性！
主要創作者阿勇是個中度智能障礙並患有「頑固型癲癇症」的憨兒，曾踏入社會被迫離開職場的他，仍希望能夠照顧媽媽並有一個完整的家。他在仁友愛心家園社工們的引領下，從「創作」找到自信，他運用環保素材創作，打造出腦海中期待的家，也找到人生「心」方向。
展出日期：106年5月24日(三)至5月26日(五)
展出地點：桃園市政府文化局 (桃園市縣府路21號1樓大廳)
(中時電子報)
關鍵字：桃園市、
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。