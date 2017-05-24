竹東河濱公園荷花初開引人入勝

新竹縣竹東河濱公園夏荷近日初綻，縣府與鎮公所歡迎民眾在端午連假前來賞花健行。（陳育賢攝）

新竹縣竹東河濱公園夏荷近日初綻。（陳育賢攝）

陳育賢／竹縣報導

新竹縣竹東河濱公園夏荷近日悄然綻放，不管是清晨還是黃昏，都吸引喜好攝影的朋友前來取景，平日在河濱公園散步、運動的民眾經過荷花池，都會放慢腳步靜靜欣賞，縣府與鎮公所24日共同邀請民眾在端午連假，前來體驗「端午節假期賞花健行go」活動。

縣長邱鏡淳表示，佔地150公頃的竹東河濱生態公園，此時正是景色宜人、散步、騎單車、休閒遊憩的好時機，3個月前有櫻花可賞，現在則歡迎大家再來賞荷花。

此外，縣府與竹東鎮公所爭取環保署「建構寧適家園計畫─營造友善城鄉環境」拔尖競爭型計畫，獲中央部會肯定核定新台幣5000萬元整。其中環保署補助4050萬元，地方配合款950萬元，在靚靚環保新竹東計畫中，其中1項子計畫就是近日完工的竹東河濱公園新設新竹縣首座「狗狗運動公園」。

此公園讓人不僅跟環境友善互動，也跟寵物毛小孩共享友善環境，提供毛小孩專屬的自由活動空間，設施完善且場地開闊。

目前公園內依大型犬、小型犬畫分為2大區域，內包含專為毛小孩設計的遊樂設施，如狗狗迷宮、跳高輪胎架、波浪棧道、翹翹板、遊戲沙坑、地洞、跨欄等。

鎮長徐兆璋則表示，端午連續假期即將展開，竹東河濱公園賞荷花、健行、遛毛小孩、走訪150公頃的生態景觀，是親子同樂、拍照打卡的好去處喔。

(中時)