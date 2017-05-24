釋憲保障同婚 民進黨：肯定大法官釋憲結果

針對今(24)日大法官釋憲保障同婚，民主進步黨發言人阮昭雄表示，民進黨樂見並肯定大法官釋憲保障同性婚姻合法化的這項結果。

阮昭雄表示，「我們支持婚姻平權，也期待社會有更多的對話和包容」，後續會和所有朋友站在一起，推動有關婚姻平權的各項法案，完成相關法律修正或制定，讓制度趨於完善。

大法官會議今日作成748號解釋文，認定民法關於婚姻規定，沒有使相同性別2人得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性的永久結合關係，與憲法保障的平等權有違，相關機關應在2年內完成修法或制定。

(旺報)