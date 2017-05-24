安理會閉門會議 譴責北韓射飛彈

共同社24日報導，聯合國安理會23日(紐約時間)下午針對北韓21日發射中程彈道飛彈，召開了緊急閉門會議，各國常駐聯合國代表嚴厲譴責發射導彈。據外交消息人士透露，要求召開會議的日、美、韓3國呼籲包括追加制裁在內，進一步加大施壓力度，但中國等則主張應探索通過與北韓對話來和平解決問題，雙方依然存在分歧。

中國常駐聯合國代表劉結一指出，仍會履行之前制裁北韓決議的重要性，但也強調目前沒有不對話的理由，應當通過對話緩和緊張。

(旺報)