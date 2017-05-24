肌肉萎縮生獲慈孝楷模 誇口換我照顧媽
上天的考驗讓一家人關係貼得更緊密！自幼罹患肌肉萎縮症的伍建瑋，成長之路並不順遂，母親為求治癒孩子疾病，全台跑遍訪醫、求神，符水、草藥從沒少過，但他自己爭氣，沒受身體禁錮，課業始終名列前茅，勵志的故事讓他榮獲全國慈孝家庭楷模表揚。
今年17歲的伍建瑋，不同其他幼兒七坐八爬，他7個月大時坐不穩、爬不動，經檢查確認罹患肌肉萎縮症，母親伍玟靜回憶當時表示，只要有人說哪有名醫、法醫有效，幾乎全台跑透透，洗過藥草浴、喝過符水，但病症始終不見改善，家人才慢慢接受。
伍玟靜沒有另一半依靠，獨自帶著一對兒女在夜市擺攤做生意，除了掙點生活費，也籌措可觀的醫藥費，直到孩子求學階段，她毅然決然拋下工作，擔任全職陪讀，同時照顧兒子班上其他特教學生。
「除了身體，他並沒有不同」，在媽媽無微不至照顧下，伍建瑋成績始終保持全班前三名，從國小到高中皆是如此，樂觀的他更是班上開心果，同學還給他取了一個綽號叫「嘴炮王」。母子互相扶持的故事獲得教育部肯定，獲頒全國慈孝家庭楷模。
獲此殊榮母子又驚又喜，談到對兒子的期望，伍玟靜淡淡的說，沒有任何奢求，只希望他能一直平安健康；伍建瑋則期盼未來朝資訊工程專長攻讀，他更誇口出社會後「換我來照顧媽媽」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。