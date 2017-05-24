肌肉萎縮生獲慈孝楷模 誇口換我照顧媽

罹患肌肉萎縮症的伍建瑋與母親伍玟靜（右2），不畏逆境、互相扶持的故事，獲得教育部慈孝家庭楷模表揚。（林和生攝）

上天的考驗讓一家人關係貼得更緊密！自幼罹患肌肉萎縮症的伍建瑋，成長之路並不順遂，母親為求治癒孩子疾病，全台跑遍訪醫、求神，符水、草藥從沒少過，但他自己爭氣，沒受身體禁錮，課業始終名列前茅，勵志的故事讓他榮獲全國慈孝家庭楷模表揚。

今年17歲的伍建瑋，不同其他幼兒七坐八爬，他7個月大時坐不穩、爬不動，經檢查確認罹患肌肉萎縮症，母親伍玟靜回憶當時表示，只要有人說哪有名醫、法醫有效，幾乎全台跑透透，洗過藥草浴、喝過符水，但病症始終不見改善，家人才慢慢接受。

伍玟靜沒有另一半依靠，獨自帶著一對兒女在夜市擺攤做生意，除了掙點生活費，也籌措可觀的醫藥費，直到孩子求學階段，她毅然決然拋下工作，擔任全職陪讀，同時照顧兒子班上其他特教學生。

「除了身體，他並沒有不同」，在媽媽無微不至照顧下，伍建瑋成績始終保持全班前三名，從國小到高中皆是如此，樂觀的他更是班上開心果，同學還給他取了一個綽號叫「嘴炮王」。母子互相扶持的故事獲得教育部肯定，獲頒全國慈孝家庭楷模。

獲此殊榮母子又驚又喜，談到對兒子的期望，伍玟靜淡淡的說，沒有任何奢求，只希望他能一直平安健康；伍建瑋則期盼未來朝資訊工程專長攻讀，他更誇口出社會後「換我來照顧媽媽」。

(中時)