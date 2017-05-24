南韓對北韓政策 軍事、民間一硬一軟
韓聯社24日報導，南韓政府24日重申在強力反制北韓挑釁的同時，靈活放開兩韓民間交流的立場。
南韓統一部發言人李德行當天表示，強有力地應對北韓挑釁的基本原則堅定不移，但鋻於兩韓關係長期僵持有其不可取的一面，韓方將在不損害國際社會一致制裁北韓大局的範圍內，靈活考慮開展兩韓民間交流，緩和半島局勢。
李德行稱，聯合國的制裁議程實由韓方主導、有關各方參與，韓方借此努力解決北韓核導挑釁問題。被問及可否在北韓封存核武時暫停韓美聯演時，李德行回答，韓方力爭用包括制裁和對話的一切手段解決北韓核問題，而韓美同盟是其基礎。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。