南韓對北韓政策 軍事、民間一硬一軟

韓聯社24日報導，南韓政府24日重申在強力反制北韓挑釁的同時，靈活放開兩韓民間交流的立場。

南韓統一部發言人李德行當天表示，強有力地應對北韓挑釁的基本原則堅定不移，但鋻於兩韓關係長期僵持有其不可取的一面，韓方將在不損害國際社會一致制裁北韓大局的範圍內，靈活考慮開展兩韓民間交流，緩和半島局勢。

李德行稱，聯合國的制裁議程實由韓方主導、有關各方參與，韓方借此努力解決北韓核導挑釁問題。被問及可否在北韓封存核武時暫停韓美聯演時，李德行回答，韓方力爭用包括制裁和對話的一切手段解決北韓核問題，而韓美同盟是其基礎。

(旺報)