驚艷蘇迪曼盃 康有為澳籍正妹玄孫女出戰再受矚目

由世界羽球聯盟（BWF）舉辦的第15屆蘇迪曼盃(Sudirman Cup)21日開打，這屆比賽除了精彩的比賽之外，地主國澳洲的羽球國手格羅婭·薩莫維爾(Gronya Somerville)又再次備受矚目，不僅是因為她在賽場上的精采球技，更是因為身為清末名官康有為玄孫女的她，還擁有姣好的身材、甜美的外貌，而備受受到華人世界的關注，這次更被粉絲封為是「蘇盃女神」。

如今是世界排名羽球女雙24名的薩莫維爾，是清末名官康有為的玄孫女，在2013年在廣州羽球世錦賽上因出身名門的背景，廣泛受到華人世界的關注。薩莫維爾自13歲就開始打羽球，進入澳洲國家代表隊後，多次拿下女子雙打冠軍，最近的大洋洲羽球錦標賽也和搭檔塞特亞納·瑪帕薩(Setyana Mapasa)拿下女子雙打冠軍，這次也代表澳洲參加蘇迪曼盃第2級賽事，並在首戰擊敗美國幫助澳洲拿下1點的勝利。

除了精湛的球藝之外，今年22歲的薩莫維爾擁有精緻的五官、姣好的身材曲線和一雙大長腿，也讓她在這次披著澳洲戰袍出戰蘇迪曼盃備受矚目，更被粉絲稱為是「蘇盃女神」。

不過身為玄孫女的薩莫維爾，中文名為康榮雅，對於高祖父康有為和大部份人一樣，都是從歷史書上認識他的，薩莫維爾在2013年在中國接受採訪時表示，父親是中國人、母親是愛爾蘭人，父親在很小的時候就去世了，祖母在小時候帶著父親從廣東移居澳洲，而父親又在自己3歲時就過世了，所以對自己的的家世背景都是從書上得知，她說：「小時候媽媽拿著歷史書，向我講述高祖父康有為的故事，我知道他是中國史上有名的革命家，同時也是一位書法家」。另外，她也在採訪中表示，心目中的偶像就是中國羽球選手林丹，而目標就是要打進奧運。

(中時電子報)