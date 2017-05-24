新聞深喉嚨》黔驢技窮 文青式能源政策也騙不過今夏？

6月1日起，台電將啟動一連4個月的夏季電價，電價費率比非夏季多出13%到27%。加上夏天每戶用電度數平均將增加121度，根據去年資料，夏季住戶平均每月電費1026元，比非夏月電費580元，換句話說，每戶每月電費將多支出446元。雖然，每年都有夏季電價，也都預期會增加支出，但今年更嚴苛的問題是，供電不穩已經成了迫切的危機！打從蔡總統2016年5月20日上任至到2017年5月20日，這整年一共亮了101顆代表供電警戒的「橘燈」，比2015同期多74天。23、24兩天也預估將亮起「橘燈」。但在「非核家園」這張神主牌之下，新政府的能源政策寧可徹底毀滅「低碳」，也要「火力全開」發電。成本增加，空汙無解，綠能遙遙無期，與此同時，主管能源的經濟部長李世光傳出7月內閣改組就要下台，彷彿沒他的事了，反正雙手一攤，拍拍屁股走人，倒楣的都是老百姓！錯誤的兩岸政策已經在WHA整個撕破臉，錯誤的能源政策，恐怕今夏就要吞苦果了？

除了錯誤的能源政策，失敗的食安政策也正在全面威脅台灣百姓的健康！長期統計農藥銷售的「玉田地公司」近日公布一項最新數據，台灣除草劑的銷量莫名創下新高，2016年銷售量突破2萬公噸，達20,680公噸，是1997年以來最高記錄，比起2015年也增加16%之多。整體而言，2016年除草劑的銷售量占整體農藥 47%，幾乎是農藥銷售量的一半，銷售金額達26.4億元。若以有效成分來統計用量，比較2000年到2014年的數據，我國每公頃除草劑用量平均為4.22公斤，約莫是法、德的3倍，荷、日、韓的1.5倍。就連種植基改作物面積世界第二的巴西，除草劑的單位面積用量都比我國少。歸納主要原因有二：一是農村勞動力下降，只好施用更多的除草劑。而另一說則是因為國外農藥大廠把在國外規範嚴格的除草劑低價傾銷台灣，甚至在中南部還有「買2箱送電視，買5箱送電動摩托車」。的促銷。但除草劑除了會降低生物多樣性，還會影響微生物和某些動物的活性，有些則被視為環境荷爾蒙，即使微量仍可能干擾內分泌。此時正值WHA期間，與其花費大筆公帑到日內瓦，徒勞無功還「被洗臉」，新政府不如多花點心思在國內替國人健康把關好嗎？

蔡總統與民進黨之所以在2014年與2016年連續兩場大選狂勝，馬政府時期食安連環「爆」，絕對是主因之一！但蔡總統主張「食安五環」上任以來，除了莫名其妙地在3月間公告開放數百項農產品的農藥殘留上限，甚至被踢爆了也照樣我行我素，並且在60天的預告期後，已經於近日生效。過期乳瑪琳，戴奧辛蛋，過期正露丸，過期蝦味先等漏洞也層出不窮，這些在馬政府時期被稱為「食安風暴」的醜聞，在蔡政府時期，不但新政府帶頭幹，行政院發言人徐國勇還告訴國人，這些市面上的「食不安心」正是「因為新政府把關食安有成」。這是不是把國人都當成笨蛋了啊？

吳敦義一輪橫掃當選國民黨主席之後，等於2018選戰，藍綠主帥都已就位，隨之而來的 「點兵點將」，各路人馬也一一浮上檯面！根據TVBS公布的新北市民調顯示，現任副市長侯友宜大幅領先所有有意參選的民進黨立委，即使台南市長賴清德最終還是轉戰新北，侯友宜仍有優勢。而更耐人尋味的是台中，被看好是第一人選的立法委員江啟臣也鬆口「抬轎坐轎都行」，「臣龍之戰」隱然成形了？

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(中時電子報)