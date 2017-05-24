同婚釋憲 小英要求行政部門2年內完成修法
大法官會議宣告釋憲結果，要求應修法保障同性婚姻，總統府秘書長吳釗燮今天表達蔡英文總統就此案的三點立場，要求行政部門儘速提出修正版本，務必要在兩年時限內完成修法。總統府秘書長吳釗燮表示，請行政部門後續依照今天的釋憲結果，並綜合各界的意見，儘速提出具體的法律方案，送交立法院審議；務必要如期完成三讀。。
吳釗燮首次以總統府祕書長身分召開記者會，就大法官釋憲案表達總統府的三點立場：
第一，法律必須保障所有人民的婚姻自由與平等權。依據憲政體制。大法官所作出的解釋文，有拘束全國人民及各級機關的效力。
第二，請行政部門後續依照今天的釋憲結果，並綜合各界的意見，儘速提出具體的法律方案，送交立法院審議；務必要如期完成三讀。
第三，總統也呼籲整個社會，以理解、包容、尊重的態度，來面對跟自己意見不一樣的人。總統相信，我們有成熟的民主機制來化解歧見。
(工商)
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