清水農地牡丹蓮盛開 賞鳥賞花一次滿足
夏季為蓮花盛開季節，新北金山清水農地蓮花已陸續盛開，尤其有少見的牡丹蓮，多重花瓣外型繁複艷麗，狀如雍容華貴的牡丹，令人驚艷，也開始吸引路過民眾駐足拍照。
牡丹蓮來自泰國，當地作為禮佛之用，又稱為菩薩蓮，近幾年才引進台灣，最大的特色是重瓣，一朵花有數十瓣花瓣，外形就像牡丹，在金山的牡丹蓮花色為白底紅邊，在陽光照射下變得火紅。蓮花的經濟價值高，不僅可觀賞，整株從花瓣、蓮子、蓮蓬到蓮藕都可利用。
當地農友黃正俊、郭枝旺及吳春桐等人，在金山清水農地、磺清大橋旁及台二線40.5公里處共4公頃田地種植蓮花超過7年，高齡77歲的老農黃政俊說，現在蓮花開了近2成，預計6月中旬蓮花將全部盛開，歡迎民眾來清水農地賞鳥，一併欣賞蓮荷飄香美景。
(中時)
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