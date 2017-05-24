回應大法官解釋 教育部：持續推動性平
大法官會議今天宣告《民法》不允許同性結婚的規定違憲，對現行教育有影響嗎？教育部表示，目前包括學校運作、課綱及教材，均是依據《性別平等教育法》進行，跟這次大法官會議的解釋不抵觸，因此未來教育仍將持續推動性別平等。
教育部次長林騰蛟說，現行課綱及教材是基於性別平等及相互尊重的原則來編定，跟大法官會議的解釋並不違背，因此未來教育會朝這個方向繼續推動。教育部學務司長鄭乃文表示，以後在學校性平教育中，會將這次大法官會議的解釋融入課程中。
全國家長會長聯盟理事長陳鐵虎表示，他們尊重同志，但不希望學校課程中有養成同志的教育。他們比較關心的是學校性平教材是否適當，至於同婚議題，聯盟未進行過討論，無法評論。
(中時)
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