未保障同婚違憲 尤美女：應修改《民法》
大法官今宣告《民法》未保障同性婚姻「違憲」。對此，民進黨立委尤美女回應，大法官解釋已經清楚表明未保障同婚，已違反《憲法》保障婚姻自由及平等權；目前初審版本就是修改《民法》，符合大法官精神，期待所有國會議員能夠共同一致，儘速二三讀，讓台灣彩虹早日實現，成為台灣、亞洲之光。
不過，根據大法官釋憲文，如何保障同性婚姻並未明文指稱要修《民法》或另立專法，只表示「以何種形式達成婚姻自由之平等保護，屬立法形成之範圍。」，意即屬於立法機關權責。
但尤美女則指出，解釋文固然表示制度保障屬於「立法院」，但解釋主要是針對「婚姻」，因此另立專法如《同志伴侶法》已不符合平等原則，而《同性婚姻法》則可能構成「平等而隔離」，亦不符釋憲內容，強調應修改《民法》。
被問到修法時程，尤美女則說，因為立法院本會期將屆，是否能在臨時會排入議程，端視黨團決定。
(中時)
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