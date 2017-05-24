不滿房屋稅遭修正 勞動黨等團體竹縣議會抗議

不滿新竹縣議會此會期通過新房屋稅制修正案，數百民眾24日到縣議會前抗議。（陳育賢攝）

不滿新竹縣議會此會期通過新房屋稅制修正案，數百民眾24日到縣議會前抗議。（陳育賢攝）

因新竹縣房屋稅率在此次議會會期中遭修正，包括勞動黨、綠黨、樹黨、時代力量，無殼蝸牛聯盟、霄裡溪守護協會等多個團體數百人，24日下午到議會前拉白布條抗議，指此案是圖利8％的財團，踐踏92％的人民利益，議員高偉凱並表示，未來只要那裡有問題、那個政策不對，他們就會走上街頭抗議。

新竹縣議會在此次定期會中，為實現公平正義，同時拉近與其它縣市的房屋稅率差距，提出修正草案，將非自住之其它供住家用房屋，由2.5％修正為1.6％，並獲多數議員連署同時獲議會通過。

而原在去年提案徵收2.5％的議員高偉凱與周江杰，認為92％的人民權益遭踐踏，只為圖利8％的財團，當場辭去議員職務，並表示自修正案公告實施日起生效，以示對選民及自己提的法案負責。

勞動黨議員高偉凱在這兩天於臉書PO出1段1989年5月8日，在新竹縣議會落成啟用典禮當天抗議的記錄影像。

高偉凱說，他們要表達的是，30年來的勞工運動，一直都是在政府、民意機關的「外面」表達意見，他們沒辦法像建商打通電話，就可以面對面開會。

他們曾經在外頭大吼大叫，7年前他選上議員，得以進入議會殿堂監督官員，但38天以後，他就要正式從裡面整個撤出，完全回到外面。

昨天的抗議是為抗議房屋稅遭修正，但也是具象徵的意義，即日起勞工運動（以及環保運動）要孤獨地走出來，以求未來有更多更多席次進入這個以及台灣所有的各級民意機關，未來，只要那裡有問題、政策有錯誤，就看的到他們到場抗議。

(中時)