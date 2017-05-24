大法官釋憲挺同勝 呂秋遠樂守承諾請雞排珍奶
眾所關注的同婚議題，今(24日)在司法院大法官釋憲下，宣布現今民法未保障同性婚姻屬於違憲，要求相關單位應在兩年內修法，使我國成為法律保障同性婚姻的亞洲首例。而在大法官宣布前2小時，律師呂秋遠便在臉書發「祭品文」，表示若結果能修改法律、讓同志結婚，他便要辦12場公益演講，並發送雞排、珍奶，結果出爐如他所願，他也大方再發文預告將守約實現。
稍早呂秋遠在臉書預測大法官釋憲結果，推測有幾個可能，一是「合憲」等同於回到原點，二則是「不合憲」，也是他最希望的結果，除了上訴兩種走向外，他最擔心出現「未盡相符」需「檢討改進」，就他看來「未盡」等於「並沒有完全符合」，也就是把問題還給立法院，有說等於沒說，實質來說也是回到原點。
基於挺同婚的態度，呂秋遠稍早便發願表示，若大法官認為禁止同婚違憲，為了慶祝，呂秋遠將辦12場公益演講，現場加請雞排、珍奶，稍早結果出爐，呂秋遠同步在臉書分享相關解釋文，並說：「各位，我們來聽演講、吃雞排與喝珍奶吧！」網友也開心回應：「謝謝提供！好感動」、「吃！我高興的哭了！雖然我是異性戀～」。
(中時電子報)
關鍵字：呂秋遠
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