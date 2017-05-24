警勸自殺難上天堂 老婦決定不輕生

78歲蘇姓婦人因家庭問題導致情緒低落想輕生，日前深夜一人獨自坐在超商裡割腕自殺，警獲報勸阻並送醫。（張妍溱翻攝）

台中市一名78歲蘇姓婦人因為家庭問題導致情緒低落想輕生，日前深夜一人獨自坐在超商裡割腕自殺，導致右手臂上血跡斑斑，而巡邏員警上前阻止時，她立刻激動起來，不斷念著「我不想活，我恨上帝」，文正派出所長李國彰勸婦人「上帝說自殺會下地獄不會上天堂」等語，成功勸阻將婦人送醫，避免憾事發生。

警方指出，當時發現蘇婦坐在超商內右手臂血跡斑斑，疑似遭利器割傷，因此上前關心查看，頓時婦人突然情緒激動，拒絕說出實際身分，喃喃自語念著「我真的不想活了，我恨透上帝」，情緒頓時激動。

員警進一步發現婦人左手腕上有十字架，研判可能為基督徒，所長李國彰感性勸婦人「上帝說自殺會下地獄，不會上天堂」、「上帝關了你一扇門，必定打開另一扇窗」等語，一語道破夢中人，婦人情緒緩和下來，放棄輕生。

蘇婦向警方吐露心聲，本身患有憂鬱症因家庭經濟關係想割腕自殺，並表示曾輕生過數次雖被救活但「家務事」難解，輕生念頭仍不斷浮現，救護人員查看蘇婦僅皮肉傷，所長李國彰再勸蘇「上帝救了你這麼多次表示上帝認為妳還有未完成的使命，有活著的意義」，蘇婦感謝決定重振人生，不再輕言放棄寶貴生命。

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