已婚西島秀俊 榮登櫻花妹「最想婚外情對象」第一名
日本男星西島秀俊即使已婚，但魅力卻不減，根據日本雜誌「和他談婚外情也願意」的調查結果出爐，西島秀俊打敗木村拓哉、向井理、藤岡靛、高橋一生等眾多強敵，榮登最想談婚外情的男星排行榜第一名！
這回他在日劇《靈異之眼》詮釋擁有特異功能的醫師，不僅能一眼看穿疾病，甚至可以辨識犯罪者的徵兆，他表示，若能像劇中人物一樣可以有特異功能，他最想要可以快速記住台詞的超能力。像之前拍戲時台詞多達12頁，尤其與伊藤英明對戲他背台詞就像在演講似的，倒背如流的功力讓他佩服得五體投地。
西島秀俊工作時要求很高，但私底下的他其實很貼心，熱愛甜點的他，據悉曾親自挑選咖啡與甜點慰勞劇組，貼心的舉止還大受劇組人員的好評。
(時報周刊)
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