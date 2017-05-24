駕貨車冒險渡卑南溪動彈不得 2人自行脫困

車輛卡在溪中動彈不得。(黃力勉攝)

兩男在車輛旁顧車，不過車輛在溪中動彈不得。(黃力勉攝)

2名男子駕駛得利卡貨車，24日下午要橫渡卑南溪出海口時，車輛卡在溪流中，所幸車上2人自行脫困，並沒有生命危險。

男子駕駛得利卡渡溪時，車輛就在河道中央動彈不得，附近民眾發現趕緊報案，警消到達現場後冒險渡溪，不過車上2名男子自行脫困，渡溪到北岸沙灘上，也婉拒救難人員的救援。

2男一度徒步走離現場，不過之後又回到現場，警方也在一旁戒備，密切關注2男的動向。

(中時)