大法官釋憲保障同婚 李天柱悲嘆：末世快來了
大法官今日針對同婚做出釋憲，宣布民法未保證同性婚姻違憲，該結果引發挺同、反同方反應兩極，曾說出「同性戀會造成人類滅絕」的60歲金鐘影帝李天柱，更直言：「末世快來了！」希望大家自求多福。
據《蘋果日報》報導，李天柱一開始被問到同婚釋憲結果看法，表示沒什麼好說的，後來又被問到意外嗎？他開始侃侃而談，稱交給神來掌權吧，悲嘆：「按照聖經所說，這是歪曲背謬，末世快來了！」
李天柱坦言看到釋憲結果悲喜交加，喜的是神國快降臨，憂的是大家自求多福，奉勸有信仰者就堅持自己信仰，沒信仰的就隨波逐流。
李天柱去年憑著《再見女兒》拿下金鐘迷你劇集影帝，篤信基督教的他，受訪時公開表示不支持同性戀「那會造成這個人類的滅絕、這個民族的滅絕，我公開的這樣講，那是錯的」、「有很多有關同性戀主題的戲要找我拍，我都拒絕，我不要成為他們的代言人，我不要為他們背書」一度引起爭議。
(中時電子報)
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