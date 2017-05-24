同婚釋憲 政院：尊重 期限內提行政院版法案

我國可望成亞洲第一個同婚合法化的國家！今 (24) 日司法院釋字第748號有關婚姻平權釋憲案，行政院發言人徐國勇表示，對司法院大法官解釋，行政院完全尊重，林揆並已指示祕書長陳美伶協調相關部會參與法律修正或制定工作。

徐國勇強調，行政院將依釋憲文內容，以對社會最小衝擊、最大共識等原則，研議、提出合理可行的法案版本

針對大法官釋憲指民法親屬篇第2章婚姻部分違憲，徐國勇指出，釋字第748號解釋文提到，有關機關應於解釋公布之日起2年內完成相關法律的修正或制定。對此，行政院林全院長已指示由陳美伶秘書長協調法務部、內政部等相關部會，共同參與後續法律修正或制定工作。行政院將在期限內儘快提出行政院版法案，送立法院審議。

徐國勇強調，行政院將依釋憲文內容，以對社會最小衝擊、最大共識等原則，研議、提出合理可行的法案版本。

(工商)