維冠案二審即將辯論終結 近期宣判
台南永康維冠金龍大樓倒塌造成115人死亡，建商林明輝等5人一審被依業務過失致死罪判刑5年。台南高分院今天開庭辯論時，5名被告仍然沒有認罪，還質疑土木技師工會鑑定資格，以及當年台南縣政府工務局公務員的審照程序責任，全案即將辯論終結，近期宣判。
在押的維冠負責人林明輝、建築師張魁寶與鄭進貴、維冠設計部經理洪仙汗、結構技師鄭東旭等5名被告，今天全都準時出庭；維冠倖存戶李宗典的胞姊李肅椊，上午也出席旁聽。
鑑於台南市土木技師公會製作的維冠大樓鑑定報告，成為一審法官認定5名被告有罪的關鍵證據，多位被告辯護律師除質疑此一佐證的合理性之外，還認為，依法規土木技師對建築物結構的規畫、設計、研究、分析業務，僅限高度36公尺以下，因此台南市土木技師公會在此案顯然不具鑑定機關適格身分。
不過，台南地檢署則主張，921地震時的建築鑑定報告，曾有土木技師公會參與；同時，維冠案的3名鑑定人，也都具有土木技師資格。其中，鑑定人鄭明昌更曾多次參與50公尺以上大樓的特殊結構外審，因此鑑定報告可供法官審理依據。
被告鄭東旭被控在結構計算時搞錯數據，大幅降低維冠大樓的抗震力，他的律師也當庭提出辯解指出，這是當時的台南縣政府工務局公務員沒有盡到審查責任所致，鄭東旭只為履行輔助人；同時，維冠公司於1993年辦理變更設計時，也不是鄭東旭負責結構計算；律師更強調，變更設計加上建築偷工減料，才是維冠大樓倒塌的主要關鍵，因此此案與鄭東旭無關。
(中時)
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