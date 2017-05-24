陸官媒：台灣小而亂 人才不外流才怪

大陸官媒《人民日報海外版》24日刊載中國社科院台研所研究員黨朝勝的文章〈台灣人才不外流才怪〉，文章認為，人才流動主要基於經濟、生存、發展三大基本動力，台灣人才流向大陸，就是上述規律綜合作用的必然結果。他批評台灣早已從過去的「小而美」變成現在的「小而亂」，也強調台灣人才到大陸的獨有優勢，就是大陸出台系列惠台政策，綠營若不正視現實，只會繼續害台。

文章指出，台灣人才外流嚴重，絕大部分湧進大陸，綠營不思自省，還反咬大陸是想獲得台灣技術，是綠營推卸責任的一貫套路。文中強調，台灣人才是否願流向大陸，主要還是遵循人才流動的基本規律：經濟、生存、發展三大基本動力，並引用數據顯示台灣大學生畢業起薪，已落後於部分大陸一線城市的起薪。

文章稱，到現在為止，綠營不僅繼續自我麻痺，且繼續催眠普通百姓，「殊不知，在他們坐井觀天時，台灣早已從過去的『小而美』變成現在的『小而亂』，經濟邊緣化、產業空洞化」，而大陸的機會越來越多，吸引包括港澳台在內的各地菁英也就順理成章。

該文還提醒，台灣人才願意赴陸，除了上述的動因外，還有一個外國人才可望不可及的優勢，就是大陸的系列惠台政策，認為綠營若不正視現實，只會繼續害台。

(旺報)