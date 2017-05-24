不給過夜 東海岸派出所附設露營區將轉型為休憩區
台東縣警察局在東海岸4個分駐、派出所附設帳篷區供民眾露營，每年造福上千名背包客，但是徒增基層員警的工作量及壓力，縣議員許進榮今天在質詢時，要求「讓專業回歸專業」，縣警局長黃慶惠表示，目前僅存的2個露營地，將遇壞不修，逐步轉型為休憩區。
東海岸都蘭、都歷、長濱及樟原4個警所設置露營區，總共有13個帳位，是10多年前由東管處協助設置，但是員警在執行勤務以外，也必須負責露營區整潔與安全，確實增加負擔及壓力。
「讓專業回歸專業」，縣議員許進榮今天總質詢時，猛批員警「不務正業」，兼營露營區，還要被嫌服務差，「作到流汗，嫌到流涎，警察何必做到如此？」，他認為這些露營區應該廢除。
台東縣警局局長黃慶惠說，去年下半年，使用露營地的遊客有1100多人，今年至今也有1200人，由於露營區頗受肯定，也聞名國際，貿然停辦，恐怕會引起異議，而且多數遊客相當自律，僅有少數有缺乏公德心的行為，。
他說，因設施老舊毀損，目前僅剩都蘭及長濱兩個派出所提供5床帳位，目前做法是遇壞不修，逐步停用，而在露營區飲水區旁將設插電座，避免遊客進入派出所干擾警方業務，清潔工作則由東管處指派人員，未來逐步轉型為休憩區，供遊客休息，但是不過夜。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。