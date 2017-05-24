不給過夜，東海岸派出所附設露營區將轉型為休憩區

東海岸警所附設露營區，被批「不務正業」，將逐步走入歷史。（莊哲權攝）

台東縣警察局在東海岸4個分駐、派出所附設帳篷區供民眾露營，每年造福上千名背包客，但是徒增基層員警的工作量及壓力，縣議員許進榮今天在質詢時，要求「讓專業回歸專業」，縣警局長黃慶惠表示，目前僅存的2個露營地，將遇壞不修，逐步轉型為休憩區。

東海岸都蘭、都歷、長濱及樟原4個警所設置露營區，總共有13個帳位，是10多年前由東管處協助設置，但是員警在執行勤務以外，也必須負責露營區整潔與安全，確實增加負擔及壓力。

「讓專業回歸專業」，縣議員許進榮今天總質詢時，猛批員警「不務正業」，兼營露營區，還要被嫌服務差，「作到流汗，嫌到流涎，警察何必做到如此？」，他認為這些露營區應該廢除。

台東縣警局局長黃慶惠說，去年下半年，使用露營地的遊客有1100多人，今年至今也有1200人，由於露營區頗受肯定，也聞名國際，貿然停辦，恐怕會引起異議，而且多數遊客相當自律，僅有少數有缺乏公德心的行為，。

他說，因設施老舊毀損，目前僅剩都蘭及長濱兩個派出所提供5床帳位，目前做法是遇壞不修，逐步停用，而在露營區飲水區旁將設插電座，避免遊客進入派出所干擾警方業務，清潔工作則由東管處指派人員，未來逐步轉型為休憩區，供遊客休息，但是不過夜。

(中時)