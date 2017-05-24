亂割別人的草！ 男子毀損罪遭訴

50多歲林姓男子擁有淡水一處土地，但需要繞過隔壁養豬鄰居的土地，兩人之間有民事確認通行權的訴訟，但林卻在法院勘驗現場前1天，以鋤草機開出一條500公尺的道路，檢察官認為，林男毀損他人的「牧草」，依法起訴。

養豬戶說，自己土地上種植的是「高級」牧草，且林男再去年9月11日上午，刻意割出一條汽車寬、大約500公尺長的走道，為了隔天進行測量，明顯是有所目的。

檢察官認為，雖然牧草會自己生長，也算是毀損他人的物品，如同砍樹一樣，縱使都會復原，也涉及毀損他人物品罪。

(中時)