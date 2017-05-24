搭帳篷夜宿皮影戲館 高史博邀學童體驗

在皮影戲館裡搭帳篷夜宿是什麼滋味？高史博推夏令營。（高史博提供）

不一樣的夏夜體驗，住帳篷夜宿皮影戲館。（高史博提供）

高雄市立歷史博物館在暑假推出4梯次的「偶兒來逗陣-夜宿看戲玩puppet」夏令營，與樹德科技大學的合作，讓學童在皮影戲館夜宿一晚，體驗團體生活，並以活潑生動的課程教學，製偶看戲、演出發表等方式，引領學童認識偶戲藝術。

高史博館長楊仙妃表示，「偶兒來逗陣，夜宿看戲玩puppet」夏令營，今年因應高史博行政法人元年，特別擴增至4梯次，營隊內容分為手偶跟懸絲偶2種，除了讓兒童開心度過暑假，亦能從中學習臺灣文化。

楊仙妃表示，從認識皮影戲、參與戲劇肢體表演及故事創意開發課程，讓學員在精彩充實的課程中，學習融合傳統與現代的偶戲製作與戲劇表演。課程結束後，讓學童站上舞台，成為自創戲劇的小主角，留下珍貴精彩的學習紀錄與回憶。

夜宿夏令營活動邀請樹德科技大學表演藝術系李鈺玲老師製作，延請飛人集社劇場專業操偶人士培養帶隊種子隊輔，並邀請嘉義傀儡偶師黃憲章老師、大事件劇場等一起教授。

「偶兒來逗陣─夜宿看戲玩puppet」日期為7月15至16日、7月22至23日、8月19至20日、8月26至27日，共4個梯次2種營隊，參加對象為國小三年級至六年級的孩童，報名自6月1日起至6月23日，額滿為止。曾參加過105年度夜宿活動、報名2種營隊及2個人同行同一營隊，皆可以優惠價參與，詳情請見高雄市皮影戲館網站，或電話洽詢07-6262620。

(中時)