買飲料倒賺3百元！？ 男子貪小便宜遭送辦

邱男買飲料175元，拿200元給找錢，卻謊稱拿500元，因貪小便宜而觸犯詐欺罪。（黃國峰翻攝）

邱男買飲料175元，拿200元給找錢，卻謊稱拿500元，倒賺300元，店員調閱櫃檯監視器畫面，發現被騙。（黃國峰翻攝）

貪小便宜惹禍！中市一名37歲邱姓男子，日前在手搖飲料店買了6杯飲料、共175元，拿出200元欲找錢，卻趁張姓店員忙亂之餘，謊稱拿的是500元，張女雖覺得怪怪的，但因邱男是常客，且當時客人較多，就找了325元給他，邱男買飲料還多賺了300元，不自覺的露出詭異微笑，那知過程已被監視器錄下，事後張女察覺有異，查看監視器畫面才知被騙，立刻向台中警局第四分局南屯派出所報案，員警獲報後循線查獲邱男並依觸犯詐欺罪嫌移送法辦。

南屯派出所表示，張女報案指出，當日開店沒多久，邱男即上門買了6杯手搖飲料共新台幣175元，向邱男收了2張百元紙鈔後隨即找了25元，不料邱男說剛拿的是一張5百元紙鈔，要求再找三百元，當下張女雖感覺有異，但是因為邱男是常客，且現場還有其他顧客，選擇相信客人，直到當日結算時發現金額有短少，查看櫃檯監視器畫面，才發現被邱男騙了。

員警獲報後調閱沿線路口監視器畫面，鎖定一名駕駛小貨車的邱姓裝潢工人，聯繫邱男到案說明，起初邱男全盤否認，等到警方出示店內監視器畫面後，才改口因為要急著去趕工程，一時「記錯了」，不是故意的，雖然邱男當下致歉並要還錢私下和解，但因觸犯的是屬非告訴乃論的詐欺罪嫌，最後仍遭員警送辦。

南屯派出所所長楊錫洲表示，詐欺屬於非告訴乃論之罪，民眾勿因貪心小便宜而觸犯法律。

(中時)