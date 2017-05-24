MLB》沒像大師兄悲情 他吞4K敲再見安

道奇佛塞（右）擊出再見安打，與隊友A.岡札勒斯（中）擁抱慶祝，先發投手柯蕭也衝進場內。（美聯社資料照）

道奇開路先鋒佛塞在13局下敲出再見安打。（美聯社）

「大師兄」林智勝今年在經典賽對韓國吞下4K後，延長賽未能從吳昇桓手中「生還」，苦吞第5K，道奇開路先鋒佛塞（Logan Forsythe）則比大師兄幸運，遭三振4次後在13局下敲出「再見安打」，助道奇2比1氣走紅雀。

「其實別說是第4次三振，吞下第1K的時候，我就告訴自己沒關係，要做出一些調整了。」佛塞說：「臨場調整有時候需要花一點時間，甚至幾次打擊才能找到方法，幸運的是最後我做到了！」

賽揚獎左投柯蕭（中）在9局上暴投，因捕手找不到球直接被二壘跑者攻回追平分，讓他懊惱不已。（美聯社）

其實佛塞因為腳趾骨折和大腿拉傷，缺席30場比賽才剛復出，最後也沒辜負道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）的信任。有趣的是，佛塞原本可能沒機會討回4K恥辱，若非捕手葛蘭鐸（Yasmani Grandal）在9局上處理暴投時找不到球，讓二壘跑者跑回追平分，賽揚獎左投柯蕭（Clayton Kershaw）已拿下生涯第16場完封勝。

柯蕭先發9局飆出10K，僅讓紅雀擊出3安，紅雀右投藍斯林（Lance Lynn）不遑多讓，8局投球只被擊出2安，也送出10K。結果這場投手大戰極為戲劇化，道奇吞了隊史第2多的單場19K，還是贏球；紅雀卻成為大聯盟史上首支投出19次三振、被敲3安以下，最後還輸球的隊伍。

(中時電子報)