英國恐攻後...極右派媒體人批亞莉安娜「太笨」偏激言論引爭議
美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）22日在英國曼徹斯特開唱，卻在結束之際發生恐怖攻擊，造成至少22死59傷，震驚全球。而這也是繼2005年發生的倫敦爆炸案以來，最血腥的一場恐攻，且死傷年齡層偏低。但就在各界表達哀悼之意時，極右派媒體人雅諾波魯斯（Milo Yiannopoulos）卻在社群上痛批亞莉安娜，稱她太笨未警告歌迷真正的危險，更藉機諷刺其政治立場，引起撻伐。
曾任英國保守派網站《Breitbart》編輯、現經營個人新聞平台《MILO NEWS》的媒體人雅諾波魯斯，在爆炸案發生不久後，於臉書發文，直言亞莉安娜笨到未警告她的歐洲粉絲們，有關其自由以及生活上所受到的真正威脅是什麼；而她將永遠被貼上「支持移民」、「親伊斯蘭」、「反美」的標籤。雅諾波魯斯更諷刺地說，不知此次炸彈攻擊到底是針對亞莉安娜，還是想跟她站在同一陣線。
貼文一曝光，立刻引起熱議，許多網友紛紛憤怒地前來留言，認為雅諾波魯斯不該指責亞莉安娜任何事，她只是一名歌手，誰也不希望發生這種事，對於這樣的評論感到相當荒謬。不過，也有不少認同的言論出現，稱亞莉安娜向歌迷宣揚支持移民、親伊斯蘭的理念，讓人無法認清真相。
事實上，雅諾波魯斯一直以來就是一位備受爭議的人物，過去因發表有關認同戀童的言論，而遭出版社取消其新書發行；他還曾在推特上公然批評過非裔女星萊絲莉瓊斯（Leslie Jones），引發種族歧視爭議，被官方給永久停權。
(中時電子報)
文章來源：Milo Yiannopoulos臉書
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