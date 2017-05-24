淡水漁人碼頭新景點 新設3個打卡地標
淡水漁人碼頭近日新設了三處打卡地標！「愛在淡水情人橋框」、「浪漫幸福樹與鐘」及「我在淡水漁人碼頭」等三件作品，結合天然海景營造浪漫情境，襯托出淡水仲夏最極致的魅力，希望透過裝置藝術吸引更多人潮。
農業局表示，位於福容飯店前明信片造型的「愛在淡水情人橋框」，不論是跟家人、朋友或情人，都可直接變身成為明信片畫面中主角，站在相框裡，整座情人橋都可以被拍進明信片中，也讓民眾直接客製化自己的明信片，將這片美麗風景的記憶帶走。
而淡水漁人碼頭的自然景觀，在不同時刻展現出天空多層次的顏色變化美不勝收，入夜後情人橋身變換五彩燈光，更呈現另外一種情調，因此在情人橋旁的「浪漫幸福樹與鐘」，配合夜間燈光設置，營造浪漫氛圍，看看造型特殊的「幸福樹」，再一起敲響「幸福鐘」，享受美好時刻，無論何時民眾到訪，都能深深感受到漁人碼頭滿滿的浪漫，也成為民眾新的約會好去處。
另，位於商店街規劃入口意象「我在淡水漁人碼頭」，藉以突顯此區域的特色，並加強民眾到此一遊的感受，加上魚釣人的趣味呈現，除了明確傳達身處「漁人碼頭」的訊息，透過此裝置藝術趣味的設計，成為漁人碼頭新的打卡地標。
農業局表示，想要一日輕旅行，找個捷運可以到的地方，淡水就是一個非常好的選擇。民眾除了欣賞美麗的碼頭景色與逛逛熱鬧的老街以外，趕快邀請家人與好朋友到淡水漁人碼頭與裝置藝術近距離互動，一同度過歡樂的時光。
(中時)
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