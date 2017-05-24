李㼈睽違2年接演8點檔開紅盤 孫淑媚後知後覺慢半拍
李㼈睽違2年再度接演8點檔，台視《牡丹花開》首播就開出紅盤，劇中他飾演「阿水師」，和吳俊諺所飾演的徒弟鮪魚一角互動，像父子又像朋友，第一集播出不僅開出1.29的收視紅盤，更獲得觀眾的好評，直呼兩人互動「太可愛了！」
李㼈這回接下《牡丹花開》演出，雖然壓力有些大，但要把「阿水師」這個角色演得活靈活現，他可是信心十足。為求演出效果完美呈現，每次拿到劇本他都會親自修改，像游泳來比喻：「我們現在是蛙式，接下來要游蝶式，會游得更快、更好。」，
對於首播開紅盤，孫淑媚則是後知後覺，她笑說：「我真的好後知後覺喔！」對於首播有這樣的成績，她感到很開心，戲裡她除了得對3男，讓觀眾大讚劇情節奏明快，也很心疼「美鳳」的遭遇，霍正奇表示：「這部戲看得很清新、舒服，播出第一集剛好在棚內拍戲，所以大家都趁空檔擠在電視機前面看片段，打電話要親友開機看電視。」
(時報周刊)
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