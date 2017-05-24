桃園大雨不斷 獅猿戰確定延賽

桃園棒球場因大雨不斷，確定本日獅猿戰延賽。(周鎮宇攝)

中職今原定Lamigo桃猿與統一獅，將在桃園棒球場交手，不過因為鋒面經過，造成大雨不斷，最後確定因雨延賽，將延至6月20日禮拜二原地再戰。

(中時電子報)