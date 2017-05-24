端午節來臨 雞價穩定安心買

新北市農業局表示，今年雞肉行情較去年同期相當，供應量平穩，民眾認明新北禽屠宰衛生檢查合格標誌，即可安心選購。（新北市農業局提供）

應端午節禽肉需求增加，新北市農業局協調新北家禽合作社延長作業時間，增加屠宰量以滿足過節需求。農業局表示，今年雞肉行情較去年同期相當，供應量平穩，民眾認明新北禽屠宰衛生檢查合格標誌，即可安心選購。

下週二即是端午節，近年來粽子口味不斷創新，加上傳統節慶祭祀，使禽肉需求增加，尤其今年是雞年，雞肉更成為熱門民生品。新北家禽合作社為提供大台北地區雞肉需求，已協調產地增加到貨量，並且延長屠宰作業時間因應，滿足端午佳節大量雞肉需求，今年雞價相對穩定。

農業局輔導成立新北市第一家「保證責任新北市家禽運銷合作社附設屠宰場」，新北禽前身為三重福德家禽市場，自1974年成立至今已有40餘年，為大台北地區家禽主要的供應來源之一。屠宰場共設有9條屠宰線，每線每小時可電動屠宰800隻家禽，每日可提供2萬8800隻合格屠宰肉品。每逢重大節日需求量大時，配合延長營業時間。自本周一起新北禽屠宰時間已增加2小時，屠宰量增至4萬5000隻，預估端午節前夕最大需求量達每日10萬隻，營業時間也會延長。

合作社理事主席謝總陣表示，雞隻目前屠宰前批發價格約每台斤50元，去年同期約為每台斤51元，行情較去年同期相當，今年雞價相對穩定。國人消費習慣偏好選購現宰溫體土雞，新北禽採用自動化設備，都是每天凌晨新鮮現宰，加上場內有屠檢獸醫師檢驗，經過層層把關才能貼上屠宰衛生檢查合格標誌，提供消費者衛生安全肉品。民眾到市場上只要認明有屠宰衛生檢查合格標誌的肉品就可以安心購買。

農業局表示，為防範違法屠宰活禽，農業局於端午節前組成專案小組加強查緝，一經查獲，將處以新臺幣2萬至10萬元罰鍰。更呼籲民眾千萬不要購買來源不明食品，消費者只要認明有屠檢標誌即是檢驗合格肉品，可以放心選購。

(中時)