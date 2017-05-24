「天空也為台灣掉眼淚」 反同怒吼：全面抗戰！

大法官做出同性婚姻釋憲文後，反同婚團體憤怒呼喊「釋憲無效」、「人民不接受」。（中央社）

大法官首次針對同性婚姻釋憲案，今天公布結果，台灣推動婚姻平權跨出歷史性一大步，反同團體不滿於司法院前怒吼「釋憲不公」，撕毀寫有「釋憲結果」字樣的紙張，並公布參與釋憲案的大法官姓名、照片，要公審大法官。

反同團體痛批，歷史將記載大法官侮辱婚姻、大法官已成歷史罪人。安定力量聯盟秘書長游信義表示，釋憲從頭到尾都是一場戲，且為少數司法菁英霸凌全國民意，接下來關心台灣未來的家長將「全面抗戰」，人民勢必反撲。

他也說，大法官從受理釋憲案到審理過程，不僅淪為一言堂，且不少大法官過去便曾公開挺同婚，背景必須經過調查，已要求監察院立即啟動調查。

「完全無法接受！」幸福盟家長代表曾獻瑩表示，釋憲結果帶來台灣人民權利極大傷害，幸福盟日前已要求監察院調查大法官是否失職，隨釋憲結果出爐，將要求立即啟動；另也將發動全國罷免支持同婚、不傾聽民意的立委。

他也說，婚姻家庭由全民決定，不得由少數司法菁英代為決定台灣未來，呼籲政府及早修改《公投法》通過，將發起全民公投行使複決權，否決同婚。

幸福盟代表簡孟軒諷刺，「恭喜蔡英文政府又成功拖過一個會期」，希望政府懸崖勒馬，傾聽民意與人民痛心吶喊，立法過程本來就有衝撞，但同婚議題在社會上仍在討論中，政府竟直接交由司法院處理，企圖草率解決爭議。

反方律師代表說，國內仍有超過5成民眾反對同婚，政府卻罔顧民意，且司法凌駕立法權，將形成「恐怖宰制」，社會運動有利有弊，如今大法官竟成為同運代言人，即使贏得亞洲第一稱號，未來台灣社會卻不知道將失去什麼。

「司法天秤已傾斜！」由於昨天傍晚鋒面過境，下起傾盆大雨，反同陣營怒吼，「天空也為台灣掉眼淚！」釋憲結果已再度嚴重撕裂台灣社會。

(中時)