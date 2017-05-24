政院：尊重婚姻平權釋憲案 儘快提案送審

對於司法院釋字第748號有關婚姻平權釋憲案，行政院長林全指示協調法務部、內政部等相關部會，共同參與後續法律修正或制定工作。（照片摘自行政院臉書）

對於今 (24) 日司法院釋字第748號有關婚姻平權釋憲案，行政院發言人徐國勇表示行政院長林全已指示由秘書長陳美伶協調法務部、內政部等相關部會，共同參與後續法律修正或制定工作。行政院將在期限內儘快提出行政院版法案，送立法院審議。

徐國勇說，行政院將依釋憲文內容，以對社會最小衝擊、最大共識等原則，研議、提出合理可行的法案版本。

徐國勇表示，對司法院大法官解釋，行政院完全尊重。

(中時)