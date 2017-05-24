台企聯總會長王屏生拒參加端節聯誼 海基會：尊重
海基會將於31日舉行端午節台商聯誼活動，不過因兩岸關係不佳，及陸委會、海基會的幾次表態讓台商不滿，讓台企聯總會長王屏生不滿，選擇不出席。海基會24日對此表示尊重，也稱未來「任何方便的時間都歡迎再聚」。
海基會預定31日舉行「2017大陸台商端午節座談聯誼活動」，王屏生以未獲邀且另有行程為由表示不會出席。對於陸委會副主委邱垂正11日表示，希望臺企聯十周年大會，不要成為陸方脅迫台商政治表態的管道。王屏生表示，陸委會沒有證據就突然冒出這句話，表達不滿。
對於王屏生不出席台商端午節活動，海基會表示，十分歡迎也期待台企聯王屏生總會長能親自出席今年台商端午節座談聯誼活動，如果王總會長行程有所不便，本會表示尊重。王總會長未來返台時，任何方便的時間都歡迎再聚。
(旺報)
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