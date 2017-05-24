同婚釋憲結果 小英：是將周遭人看成兄弟姊妹時刻

針對婚姻平權的議題，總統蔡英文（右）曾會見同志團體、同志伴侶與其家庭成員，聽取眾人意見。（中央社/總統府提供）

大法官會議宣告釋憲結果，要求應修法保障同性婚姻，蔡英文總統發布臉書，強調釋憲結果不是勝負輸贏，無論大家對同婚議題的立場是什麼，「這一刻是我們將周遭所有人看成是自己兄弟姊妹的時刻」。

蔡英文在臉書中說明總統府對今天釋憲結果的立場：

第一，法律必須保障所有人民的婚姻自由與平等權。依據憲政體制。大法官所作出的解釋文，有拘束全國人民及各級機關的效力。

第二，請行政部門後續依照今天的釋憲結果，並綜合各界的意見，儘速提出具體的法律方案，送交立法院審議；務必要如期完成三讀。

第三，呼籲整個社會，以理解、包容、尊重的態度，來面對跟自己意見不一樣的人。相信我們有成熟的民主機制來化解歧見。

(工商)