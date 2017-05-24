打翻一碗湯 老翁被印尼女看護當拖把
桃園市一名王姓女子，去年聘僱33歲的印尼籍女看護卡蘭，照顧自己年近8旬、行動不便的父親，沒想到去年10月間，卡蘭在照料王父晚餐時，王父不慎打翻湯碗，竟引起卡蘭情緒失控，將王父用力推倒在地，隨後還將他當成人肉拖把，在地上來回拖行。
王父被推回房間後，因為衣服溼透想要換衣服，自行開了房門緩緩地沿著門邊移動，但因動不便滑倒在地造成頭部受傷，王女回家發現後立刻報警處理。
桃園地檢署認為，卡蘭明知道當時地板濕滑，王父又行動不便，卻任由他走動導致王父滑到，造成頭部後側2公分撕裂傷和創傷性硬腦膜下出血等傷害，今天將她依強制罪、業務過失傷害罪嫌起訴。
(中時)
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