同婚釋憲案 法務部：遵照行政院指示處理

司法院大法官今天針對同性婚姻，作成釋字第748號解釋，法務部今天傍晚發布新聞稿表示，總統府已請行政院依照今天的釋憲結果，綜合各界意見，儘速提出具體的法律方案，送交立法院審議。林全院長亦已指示，後續的法制工作，將由祕書長陳美伶主責，協調本部及內政部等有關部會參與。法務部將遵照行政院指示，在行政院之主責下，共同參與後續法制工作。

(中時)