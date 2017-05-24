「謝謝大法官的勇敢」 伴侶盟：婚姻平權是全民勝利

「婚姻平權，全民勝利！」伴侶盟理事長許秀雯表示，根據大法官釋憲結果，明顯是婚姻平權勝利、也是全民勝利。2009年伴侶盟成立後專責推動多元成家立法，曾推出民間第一部法案，蔡英文總統也是15萬連署人之一。

她說，伴侶盟採取先立法、再司法，捲動更多社會討論、打破沉默排入政治議程，加碼意思是說當社會偏激意見無法理性討論實藉由司法獨立超然大法官，作為守門人進行原則，不只是同志族群也是全台灣所有人的勝利。

勝利也是反方的勝利，因為不分性傾向不分性別都有平等成家權利。對於結果高度肯定，給立法機關至多兩年緩衝期立法平等保障同婚自由。也打說婚姻只是制度，更曾經認為性傾向騎士不再憲法平等權保障範疇，已經清楚告知錯誤。

再者，大法官勇敢扮演憲法守護者角色，立法充滿許多不確定性，如今已立下指標，否則2年過後同性伴侶將可以直接到戶政機關行使權利獲得權利義務。大法官不只是看到法律論理，也看到台灣活生生同志的存在，都看見了。

謝謝大法官的勇敢。律師團成員莊喬汝，明確排除同性伴侶法，清楚肯定同志有平等結婚自由，並不認為憑性伴侶法式實現婚姻自由的方式，也印證反方想以專法搪塞婚姻平權的理由，呼籲立院與行政機關儘速立法還給同志結婚權利。

她指出，民進黨已經完全執政，蔡英文表態支持，應儘快立法不要期限快到才交卷因為每一天對同志都非常重要，許多人遭受諸多苦難。法務部長曾問同志何時開始有結婚須求，要從愛開始講起，有愛的需求就有結婚的想望。

(中時)