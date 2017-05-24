鼓山治安座談臉書直播 瀏覽人數逾2000人次
高巿警鼓山分局23日晚上7時在轄區明華國中活動中心舉辦治安座談會，大樓代表及社區民眾出席踴躍，估計有600人到場。警察局長陳家欽親自出席，就反詐騙、毒品防治等治安議題「向市民報告」，過程並於分局臉書粉絲頁全程直播，瀏覽人數達2000人次。
巿議員李喬如、陳美雅、蔡金晏、簡煥宗昨晚也出席治安座談，會後座談的民眾舉手發言相當多，議題廣泛且妙趣橫生，互動熱絡。陳家欽表示，他就任局長時，高雄巿長陳菊特別交付他2項任務，就是飆車及搶奪要在高雄市匿跡。
近來飆仔橫行街頭已不復見，而且搶奪案件也鮮少發生，除警方各項防制作為外，市府挹注龐大經費建置監錄系統也發揮作用，各類犯罪均能透過監視系統調閱搜尋立即偵破，讓歹徒無所遁形。
警方表示，目前工作重點集中在打擊詐欺及毒品防治，高雄市首開先河成立「毒品防制局」及「反毒基金會」，由前端預防至後端輔導處遇，政府及民間共同努力來防治毒品問題，因為一個人吸食毒品，最終會毀了一個家庭，所以市長說「救一個人即是救一個家庭」。
治安會議現場鼓山分局貼心提供自行車安裝前後車燈，昨晚約有200多輛安裝，有助於提升夜間行的安全，警方昨也贈送每位參加民眾精美實用的預防犯罪宣導品。
(中時)
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