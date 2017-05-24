金宇彬證實罹癌 《任意依戀》情節成真？
27歲韓星金宇彬今(24日)透過經紀公司證實罹患鼻咽癌，正在接受藥物與放射治療中，消息震驚演藝圈，原定要7月拍攝的新片韓版《竊聽風雲》也確定延遲開拍。另外，有部分粉絲得知金宇彬罹癌，更不由得想起他去年與秀智主演電視劇《任意依戀》，因為劇中他也巧合罹患癌症，最後悲劇收場。
金宇彬去年與秀智合作《任意依戀》，劇中他因為罹患癌症，僅剩3個月性命，最後倒在愛人秀智肩上離世，悲劇結尾令人印象深刻。如今金宇彬證實罹患鼻咽癌，也讓粉絲不由得想起《任意依戀》情節「沒想到任意依戀裡面的事情竟然成真了」、「到底是人生如戲還是戲如人生啊 」。
金宇彬今日宣布罹患鼻咽癌，表示因為在行程中發現健康異常，而赴醫院檢查，確診鼻咽癌，所幸及早發現，正接受藥物與放射線治療中，會再次以健康模樣跟大家見面的。
(中時電子報)
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