生煤許可證展延公聽會 教授一面倒質疑對空品衝擊
麥寮汽電、台塑石化一廠、台塑石化二廠，未來兩個月將有3張生煤使用許可證、10張生煤操作許可證到期，雲縣府今天舉行生煤生煤展延許可證公聽會，出席的教授多認為有疑慮，但六輕代表與員工都否認。
公聽會一開始，環保局空氣噪音管理科長廖崇圜簡報雲林縣核發六輕生煤許可證情形與雲林縣空品現況，他表示，2015年起展延的14張操作許可證，核減生煤用量19.4%（231萬噸），2016年實際排放量較101年硫氧化物明顯削減30.4%、氮氧化物12.5%。
台塑石化業者代表發言指出，全面禁燒生煤對空品改善效益也僅0.7%，從彰化的台化關廠即可知，該公司使用高效率燃煤機組，未來麥電也有3部機組計畫改用天然氣。
隨後中興大學教授莊秉潔、環球科大副教授陳泰安、雲科大教授郭昭吟發表看法，對六輕燃燒生煤都有極大疑慮。
縣議員林深呼籲環團與教授不要無限上綱空氣汙染，醜化、打壓麥寮鄉的生活空間。
縣議員蔡東富、前立委王麗萍要求，六輕應先提出改燒天然氣的時程，王喊話「我們反的是六輕汙染，不是六輕」。
麥寮公會理事長王鎮緯強調，所有員工都是自發而來，若是公司發動絕不止五百人，六輕廠區共四萬多人養家活口，不希望被逼如彰化石化關廠員工一樣流離失所。
(中時)
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