澎湖消防員宰殺綠蠵龜 3人判刑

澎湖縣吉貝消防分隊消防員宰殺保育類綠蠵龜案，24日澎湖地方法院偵結判決，王明賢、陳福榮依違反野生動物保育法判刑1年2個月、緩刑3年；程榮俊堅決否認犯行，判1年4月；漁民胡振哲判1年。

判決書指出，綠蠵龜是瀕臨絕種的保育類野生動物，非經允許不得獵捕、宰殺、買賣；去年5月間吉貝消防分隊小隊長王明賢、隊員陳福榮、程榮俊為逞口腹之慾，以每隻3000元代價委託漁民胡振哲捕捉獵捕綠蠵龜。

胡振哲獵捕3隻綠蠵龜藏放漁船活艙，並於甲板上以刀子、斧頭宰殺、肢解2隻綠蠵龜，隨後載運回家中冷凍庫藏放，翌日交付龜肉屠體放置於消防分隊後方空地，待退冰後準備烹煮食用；詎料，事件經網友發現披露曝光。

院方表示，被告胡振哲自始坦承犯行，所以從輕量刑；王明賢、陳福榮雖於偵查初期否認犯行，但審理過程中坦承不諱，態度良好；唯獨程榮俊堅決否認犯行，審判中又任意翻異前詞，不足採信。

全案依違反野生動物保育法一審判決，王明賢、陳福榮判刑1年2個月、緩刑3年，緩刑期間付保護管束，併諭知向公庫支付24萬元及提供120小時義務勞務為緩刑條件。

胡振哲以非法販賣瀕臨絕種野生動物產製品罪並累犯，處有期徒刑1年；程榮俊以非法購買瀕臨絕種野生動物產製品罪，判處1年4月，礙於堅決否認犯行，院方未予緩刑。

澎湖縣消防局表示，俟收到法院判決書後，程榮俊將依法決定是否予以停職處分。

(中時)