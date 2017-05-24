小薰臉書po照 爆李沛旭「黑點」
李沛旭與小薰合作參與三立、東森8點檔華劇《只為你停留》演出，日前小薰在個人臉書po出兩人的合照，照片中李沛旭扮著鬼臉，眼尖的網友發現李沛旭牙縫有黑點，提問：「好像有黑胡椒粒。」小薰看後笑回說：「是空隙！」她覺得李沛旭適合搞笑，光看他表情就覺得要崩潰，但其實還蠻可愛的。
《只為你停留》即將邁入尾聲，拍攝期間李沛旭與小薰兩人不僅默契十足，演技也備受觀眾肯定，劇中李沛旭默默守護在小薰身邊，有許多感人的橋段，更是讓看過的網友都覺得很感動。
該劇雖然尚未殺青，但兩人卻頻頻隔空喊話，李沛旭表示：「不用刻意哭腔、更毋需做作笑臉，謝謝妳、我的好朋友、我的好對手。」在戲尚未拍完前，小薰也警告李沛旭說：「不要戲散人情散喔，我會揍你！」
(時報周刊)
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