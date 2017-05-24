美國將軍：庫德獨立是必然 僅是時間問題

目前庫德民兵與伊拉克正規軍仍同心協力併肩作戰，但是當IS被消滅後，兩方關係將會如何?實難預料。(圖/美聯社)

美國國防情報局局長明確，伊拉克庫德人的獨立運動不是「行不行」的問題，而是「什麼時候」的問題。這是美國明確表示支持庫德人獨立運動，但這也將對伊拉克的政權穩定構成重大挑戰。

路透社(reuters)報導，伊拉克主要庫德黨派在4月份宣布，當IS武裝分子戰敗後，將舉行庫德獨立的全民公投計劃。

美國將軍文森．史都華明確在參議會上表態支持庫德獨立。(圖/美國國防部新聞)

美國國防情報局局長文森．史都華中將 (Vincent Stewart)在參議院聽證會上說，伊拉克庫爾德人與巴格達什葉派政府，必須達成共識與諒解，才能避免發生衝突。

史都華中將強調：「庫德獨立已經進入時間表，但是必須與巴格達政府有共識和協議，否則情況將會很複雜。目前我們確知，今年10月可能舉行相關議題的公民投票。」

庫德民兵在反IS戰爭發揮了極為重要作用，在三年前IS勢不可擋時，庫德民兵憑著稀少的武器頂住了當時的危局，最明顯的事蹟就是在2014年庫德民兵守住北部產油重鎮吉爾庫克(Kirkuk)，使IS少了重要財源。

近一年的反擊戰中，庫德民兵也持續發揮最主要的中堅力量，目前伊拉克的IS已呈崩潰邊緣，摩蘇爾市是他們最後的據點，不過現在現在IS掌握的區域不足全市的十分之一。

戰爭即將結束確實是好消息，但是新的紛爭可能隨之而起，因為伊拉克的什葉派佔了多數，可是他們與該地區的遜尼派、以及庫德人之間仍然有極深的權力、土地和資源分歧，也因此戰後如何調合各方的立場與權益，將是伊拉克政府最大的挑戰。

吉爾庫克也是庫德人最多的居住地，甚至土庫曼的庫德人也有很多移居到此處，但是該地區的財源也使得大多數政權都很難放棄這個地點，在歷史上，伊朗什葉派與伊拉克什業派都曾強行驅逐吉爾庫克地區的庫德人。

(中時電子報)