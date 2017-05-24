美國將軍：庫德獨立是必然 僅是時間問題
美國國防情報局局長明確，伊拉克庫德人的獨立運動不是「行不行」的問題，而是「什麼時候」的問題。這是美國明確表示支持庫德人獨立運動，但這也將對伊拉克的政權穩定構成重大挑戰。
路透社(reuters)報導，伊拉克主要庫德黨派在4月份宣布，當IS武裝分子戰敗後，將舉行庫德獨立的全民公投計劃。
美國國防情報局局長文森．史都華中將 (Vincent Stewart)在參議院聽證會上說，伊拉克庫爾德人與巴格達什葉派政府，必須達成共識與諒解，才能避免發生衝突。
史都華中將強調：「庫德獨立已經進入時間表，但是必須與巴格達政府有共識和協議，否則情況將會很複雜。目前我們確知，今年10月可能舉行相關議題的公民投票。」
庫德民兵在反IS戰爭發揮了極為重要作用，在三年前IS勢不可擋時，庫德民兵憑著稀少的武器頂住了當時的危局，最明顯的事蹟就是在2014年庫德民兵守住北部產油重鎮吉爾庫克(Kirkuk)，使IS少了重要財源。
近一年的反擊戰中，庫德民兵也持續發揮最主要的中堅力量，目前伊拉克的IS已呈崩潰邊緣，摩蘇爾市是他們最後的據點，不過現在現在IS掌握的區域不足全市的十分之一。
戰爭即將結束確實是好消息，但是新的紛爭可能隨之而起，因為伊拉克的什葉派佔了多數，可是他們與該地區的遜尼派、以及庫德人之間仍然有極深的權力、土地和資源分歧，也因此戰後如何調合各方的立場與權益，將是伊拉克政府最大的挑戰。
吉爾庫克也是庫德人最多的居住地，甚至土庫曼的庫德人也有很多移居到此處，但是該地區的財源也使得大多數政權都很難放棄這個地點，在歷史上，伊朗什葉派與伊拉克什業派都曾強行驅逐吉爾庫克地區的庫德人。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。