嘉義連5震 地震規模達5.0

嘉義從下午開始一連發生5起地震，晚間21點10分發生規模5.0的地震，為幾次地震最高。(取自中央氣象局)

今天晚上地震不斷，有感地震就超過3次以上，晚間21點10分左右發生規模5.0地震，嘉義、雲林等地震度達到4級，台南、高雄、彰化等也達到3級。

這次地震震央在嘉義縣中埔鄉，深度18.3公里，整個南台灣幾乎都能感受到震度。

而下午5點49分發生有感地震，地震震央在嘉義縣中埔鄉，規模為4.1的有感地震，嘉義市最大震度4級，嘉義縣地區最大震度3級，目前嘉義縣市消防隊正出勤查看是否有災情發生。

(中時)